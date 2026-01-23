Οι Μάβερικς λύγισαν τους Γουόριορς με 123-115, αφού ο Νάτζι Μάρσαλ ισοφάρισε τα season highs του με 30 πόντους και εννέα ασίστ, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ έκανε double-double με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, κάτι που δεν είχε συμβεί ξανά φέτος στην κανονική περίοδο.
Παράλληλα, το Γκόλντεν Στέιτ υποχώρησε στο 0-2 μετά τον τραυματισμό του Τζίμι Μπάτλερ στο γόνατο, που τον υποχρεώνει να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.
Από την πλευρά του, ο Στεφ Κάρι τελείωσε τον αγώνα με 38 πόντους και 8/15 τρίποντα, αποτελώντας τον πρώτο παίκτη στην ιστορία του NBA που ξεπέρασε τις 10.000 προσπάθειες για τρίποντο! Πλέον, ο σούπερ σταρ των «Πολεμιστών» μετρά 4.222 εύστοχα τρίποντα σε 10.007 προσπάθειες.
Τα δωδεκάλεπτα: 24-27, 55-50, 84-89, 123-115.
Μάτζικ-Χόρνετς 97-124
Ο ΛαΜέλο Μπολ επέστρεψε ως βασικός για τους Χόρνετς απέναντι στους Μάτζικ, σημειώνοντας 16 πόντους, επτά ασίστ και έξι ριμπάουντ, για τη Σάρλοτ που επιβλήθηκε με 124-97.
Από ’κει και πέρα, ο Μπράντον Μίλερ πέτυχε 20 πόντους για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Κόλιν Σέξτον ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε τους 12 από τους 19 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο.
Από την άλλη πλευρά, ο Πάολο Μπανκέρο σημείωσε 23 πόντους για τους Μάτζικ, οι οποίοι υποχώρησαν στο 14-8 στο γήπεδό τους.
Τα δωδεκάλεπτα: 20-35, 41-62, 67-97, 97-124.
