Οι Καβς πέτυχαν κάτι που δεν έχουν ξανακάνει στην ιστορία τους στην postseason.

Οι Καβς έφεραν στο 2-2 τη σειρά με τους Πίστονς, αφού επικράτησαν με 112-103. Ο Nτόνοβαν Μίτσελ ήταν ασταμάτητος με 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Χάρντεν είχε 24 πόντους με 11 ασίστ.

Για να γίνει αυτό το 2-2 χρειάστηκε ένα τρελό σερί 24-0 κατά τη διάρκεια του ματς. Το σκορ ήταν στο 56-50 υπέρ των Πίστονς στα 30 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Στα μέσα της τρίτης περιόδου το σκορ έγινε 56-74 και οι ιππότες έγραψαν ιστορία.

Αυτό το 24-0 είναι και το μεγαλύτερο σερί στην ιστορία του Κλίβελαντ σε ματς της postseason στην εποχή του play by play. Oι Πίστονς δεν μπορούσαν κάνουν τίποτα για να το σταματήσουν όλο αυτό.