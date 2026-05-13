Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να ενταχθεί στο παγκόσμιο μπάσκετ, για αυτό γίνονται οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο στάδιο στη χώρα 25.000 θέσεων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμοι να ενταχθούν στο παγκόσμιο μπάσκετ, με την έναρξη του NBA Europe να αποτελεί στόχος από ομάδες του Λονδίνου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «daily mail», αποκαλύφθηκαν σχέδια για το «Λονδίνο Κολοσσαίο», ένα νέο γήπεδο που αναμένεται να κατασκευαστεί, έτσι ώστε να υλοποιήσει τις ανάγκες του NBA Europe και παράλληλα να γίνει το μεγαλύτερο στάδιο της πόλης.

Τα σχέδια για το έργο αποκαλύφθηκαν την Τετάρτη (13/05) και εντυπωσιάζουν, καθώς δεν πρόκειται για ένα απλό γήπεδο μπάσκετ.

Μάλιστα αν και εφόσον πάρει την έγκριση για την κατασκευή, η αρένα θα έχει πολυλειτουργικό σχεδιασμό, ενώ θα δημιουργηθεί και πολυώροφος πύργος με ξενοδοχείο κατοικίες και κοινοτικούς χώρους, όπως επίσης και Ακαδημία για μπάσκετ, πυγμαχία και esports.