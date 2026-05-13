NBA Europe: Νέο στάδιο στο Λονδίνο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του και όχι μόνο
Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμοι να ενταχθούν στο παγκόσμιο μπάσκετ, με την έναρξη του NBA Europe να αποτελεί στόχος από ομάδες του Λονδίνου, προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το «daily mail», αποκαλύφθηκαν σχέδια για το «Λονδίνο Κολοσσαίο», ένα νέο γήπεδο που αναμένεται να κατασκευαστεί, έτσι ώστε να υλοποιήσει τις ανάγκες του NBA Europe και παράλληλα να γίνει το μεγαλύτερο στάδιο της πόλης.
Τα σχέδια για το έργο αποκαλύφθηκαν την Τετάρτη (13/05) και εντυπωσιάζουν, καθώς δεν πρόκειται για ένα απλό γήπεδο μπάσκετ.
Μάλιστα αν και εφόσον πάρει την έγκριση για την κατασκευή, η αρένα θα έχει πολυλειτουργικό σχεδιασμό, ενώ θα δημιουργηθεί και πολυώροφος πύργος με ξενοδοχείο κατοικίες και κοινοτικούς χώρους, όπως επίσης και Ακαδημία για μπάσκετ, πυγμαχία και esports.
Revealed: New plans emerge for the UK's biggest-ever arena - the 'London Colosseum' - to be built in the Olympic Park and host 25,000 fans for sports including NBA Europe https://t.co/aI56ueDEou— Daily Mail Sport (@MailSport) May 13, 2026
