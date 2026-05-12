Oι Καβς ισοφάρισαν σε 2-2 τους Πίστονς μετά το 112-103, με τον Μίτσελ να κάνει παπάδες.

Θα πάει μακριά η βαλίτσα στη σειρά των Καβς με τους Πίστονς όπως όλα δείχνουν. Οι ιππότες εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους, επικράτησαν με 112-103 και έτσι ισοφάρισαν σε 2-2 στα ημιτελικά της περιφέρειας.

Κράτησαν γερά στο 4ο δωδεκάλεπτο και έτσι πλέον το άγχος μεταφέρεται στην πλευρά του Ντιτρόιτ που θέλει να προστατέψει το σπίτι του στο Game 5.

Ο Nτόνοβαν Μίτσελ ήταν ασταμάτητος με 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Χάρντεν είχε 24 πόντους με 11 ασίστ βοηθώντας τον Spida στο ματς. Από την άλλη πλευρά ο ΛεΒέρτ είχε 24 πόντους και ο Κάνινγχαμ 19 πόντους.

Οι Καβς έτρεξαν τρελό σερί 24-0 κατά τη διάρκεια του ματς.