Καβς - Πίστονς 112-103: Το Κλίβελαντ ισοφάρισε σε 2-2 με απίθανο Μίτσελ (vid)
Θα πάει μακριά η βαλίτσα στη σειρά των Καβς με τους Πίστονς όπως όλα δείχνουν. Οι ιππότες εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους, επικράτησαν με 112-103 και έτσι ισοφάρισαν σε 2-2 στα ημιτελικά της περιφέρειας.
Κράτησαν γερά στο 4ο δωδεκάλεπτο και έτσι πλέον το άγχος μεταφέρεται στην πλευρά του Ντιτρόιτ που θέλει να προστατέψει το σπίτι του στο Game 5.
Ο Nτόνοβαν Μίτσελ ήταν ασταμάτητος με 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Χάρντεν είχε 24 πόντους με 11 ασίστ βοηθώντας τον Spida στο ματς. Από την άλλη πλευρά ο ΛεΒέρτ είχε 24 πόντους και ο Κάνινγχαμ 19 πόντους.
Οι Καβς έτρεξαν τρελό σερί 24-0 κατά τη διάρκεια του ματς.
