Έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους, οι Καβαλίερς επικράτησαν με 116-109 των Πίστονς, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά, μέσα στο Κλίβελαντ.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε παρόμοια για τις δύο ομάδες, μες τους γηπεδούχους να πραγματοποιούν ένα ξέσπασμα στο δεύτερο 12λεπτο και να...ξεφεύγουν (64-48, 24'), όμως η αντίδραση ήρθε άμεσα για του φιλοξενούμενους, που στο φινάλε της τρίτης περιόδου...τρέχοντας επιμέρους σερί (19-33), μπόρεσαν να μειώσουν (83-81, 36').

Το ματς κατέληξε να είναι... θρίλερ, όμως η ομάδα από το Κλίβελαντ έλεγξε τα τελευταία λεπτά και κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στο τέλος, επικρατώντας με 116-109 και μειώνοντας σε 2-1.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Καβαλίερς, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 19 π.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάνινγκχαμ με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ 21 πρόσθεσε ο Χάρις.