Οι Νιου Γιορκ Νικς μπορεί να είχαν το ίδιο εύκολο βράδυ όπως στο Game 1, όμως έδειξαν ξανά χαρακτήρα. Η ομάδα της Νέας Υόρκης άντεξε στην πίεση, επιβίωσε από ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές και με το τελικό 108-102 απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.
Οι Σίξερς, ακόμη και χωρίς τον τραυματία Τζοέλ Εμπίντ, έβγαλαν αντίδραση, έπαιξαν με ένταση και έβαλαν πραγματικά δύσκολα στους Νεοϋορκέζους. Το ματς είχε 25 αλλαγές στο προβάδισμα και 14 ισοπαλίες, κάτι που είχε να συμβεί σε παιχνίδι playoffs του NBA εδώ και 11 χρόνια, αποτυπώνοντας πλήρως το πόσο ισορροπημένη ήταν η αναμέτρηση.
Για τους Νικς ο Τζέιλεν Μπράνσον έκανε ξανά τη διαφορά με 26 πόντους ενώ ήταν εκείνος που «καθάρισε» το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Δίπλα του, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πραγματοποίησε μία γεμάτη εμφάνιση με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Πολύτιμος ήταν και ο Όου Τζι Ανουνόμπι με 24 πόντους, που προκάλεσε ανησυχία στους Νικς ενόψει της συνέχειας της σειράς, όταν αποχώρησε για τα αποδυτήρια.
Από την άλλη πλευρά, οι Σίξερς έδειξαν πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί παρά την απουσία του Εμπίντ. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ επέστρεψε στις γνωστές εκρηκτικές εμφανίσεις του με 26 πόντους, έχοντας ήδη 19 από το πρώτο ημίχρονο. Παράλληλά, ο Πολ Τζορτζ και ο Κέλι Ούμπρε πρόσθεσαν από 19 πόντους έκαστος.
Πλέον η σειρά μεταφέρεται στη Φιλαδέλφεια για τα Game 3 και 4, με τους Σίξερς να βρίσκονται ήδη με την πλάτη στον τοίχο.
