Oι Νικς επικράτησαν με 108-102 των Σίξερς και πήραν προβάδισμα 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.

Οι Νιου Γιορκ Νικς μπορεί να είχαν το ίδιο εύκολο βράδυ όπως στο Game 1, όμως έδειξαν ξανά χαρακτήρα. Η ομάδα της Νέας Υόρκης άντεξε στην πίεση, επιβίωσε από ένα παιχνίδι γεμάτο ανατροπές και με το τελικό 108-102 απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής.