Γιάννης, Θανάσης, Κούζμα και Καραλής στο ίδιο τραπέζι: «Υπέροχες ελληνικές βραδιές»
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Κάιλ Κούζμα, δημοσίευσε φωτογραφία που φαίνεται να απολαμβάνει το δείπνο του στην Αθήνα, μαζί με τον Γιάννη, τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον Καραλή.
Συγκεκριμένα οι τρεις συμπαίκτες στους Μπακς, δείπνησαν σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα, ενώ στην παρέα τους, ήταν και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης και καλός φίλος των Αντετοκούνμπο, Εμμανουήλ Καραλής.
Ο Κάιλ Κούζμα έγραψε:
«Ευγνώμων για τους αληθινούς φίλους που σε εμπνέουν και σε ωθούν να προχωράς σε κάθε πτυχή της ζωής!!! Υπέροχες ελληνικές βραδιές»
