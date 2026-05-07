Οι Σπερς έβγαλαν αντίδραση και διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς με 133-95, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1 με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πρωταγωνιστεί

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα της πρεμιέρας και με κυριαρχική εμφάνιση συνέτριψαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 133-95, ισοφαρίζοντας τη σειρά των ημιτελικών της Δύσης σε 1-1. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κυριάρχησε στη ρακέτα, τα... σπιρούνια ανάγκασαν τη Μινεσότα στη βαρύτερη playoff ήττα της ιστορίας της.

Μετά το στραβοπάτημα του πρώτου αγώνα, οι Σπερς εμφανίστηκαν μεταμορφωμένοι και από τα πρώτα λεπτά έδειξαν πως δεν είχαν καμία διάθεση να αφήσουν τη σειρά να ξεφύγει. Ο Γουέμπι ήταν ξανά το σημείο αναφοράς ολοκληρώνοντας το ματς με 19 πόντους και 15 ριμπάουντ. Ο Στεφόν Καστλ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σπερς με 21 πόντους και ο Φοξ πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ συνολικά το Σαν Αντόνιο σούταρε με 50% εντός πεδιάς και 41% από το τρίποντο.

Για τη Μινεσότα, τίποτα δεν λειτούργησε σωστά. Ο Άντονι Έντουαρντς, που εξακολουθεί να διαχειρίζεται τον τραυματισμό στο γόνατο και ήρθε ξανά από τον πάγκο, δεν μπόρεσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Ο Τζούλιους Ραντλ και ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς έμειναν στους 12 πόντους, όπως και ο Τέρενς Σάνον Τζούνιορ, σε μία βραδιά όπου οι «λύκοι» έμοιαζαν εντελώς εκτός ρυθμού.

Πλέον η σειρά μεταφέρεται στη Μινεάπολις για τα Game 3 και 4, με το μομέντουμ να έχει αλλάξει εντελώς μετά την εκκωφαντική απάντηση του Σαν Αντόνιο.