Ο Κάιλ Κούζμα τίμησε τη χώρα μας: Ποιον Έλληνα σεφ προτίμησε και σε ποιο εστιατόριο
Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ κι έκανε το 2-0 στη σειρά με μεγάλη ευκολία. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έγινε... παρέλαση αστέρων και ένας από αυτούς ήταν και ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Κάιλ Κούζμα.
Ο NBAer τα είπε και με τον Greek Freak στο γήπεδο, ενώ απολαμβάνει και τις νοστιμιές της Ελλάδας. Ο Kuz επισκέφτηκε και το γνωστό εστιατόριο της Αθήνας, «Στα Καλά Καθούμενα» του σεφ Στέφανου Σαράτση και έδειξε να το απολαμβάνει.
Χαίρεται τη διαμονή του στην Ελλάδα και το δείχνει με κάθε τρόπο.
Δείτε το video που ανέβασε στον λογαριασμό του ο γνωστός σεφ
