Εμπίντ σε φίλους των Σίξερς: «Εάν θέλετε χρήματα για εισιτήρια, εδώ είμαι εγώ!»
Οι 76ers έκαναν την δουλειά στη Βοστόνη ολοκληρώνοντας την μεγάλη ανατροπή και από το 3-1 των Σέλτικς έκαναν το... 3-4 με τρεις σερί νίκες παίρνοντας και το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας.
Ενόψει της σειράς με τους Νιου Γιορκ Νικς, ο Τζοέλ Εμπίντ απένειμε κάλεσμα στους φίλους των Σίξερς εξηγώντας ότι εάν χρειαστούν και χρήματα προκειμένου να βρεθούν στα παιχνίδια της Φιλαντέλφια, είναι πρόθυμος να καλύψει τα έξοδα! «Έχω ένα μήνυμα για τους φιλάθλους μας. Θα χρειαστούμε τη στήριξή σας. Μην πουλάτε τα εισιτήριά σας. Είναι κάτι μεγαλύτερο από εσάς. Σας χρειαζόμαστε» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:
«Το συναίσθημα που είχαμε στα τελευταία παιχνίδια στη Φιλαντέλφια, ειδικά στο τελευταίο, που μας έστειλε σε Game 7, ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν με νοιάζει αν είναι 70-30 υπέρ των Νικς εάν ταξιδεύουν, εάν αγοράζουν εισιτήρια. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που χρειάζονται τα χρήματα και πιθανόν να πουλήσουν τα εισιτήρια. Μην το κάνετε. Σας χρειαζόμαστε. Έχουμε αρκετά καλές πιθανότητες. Θα χρειαστούμε αυτή τη στήριξη. Και αν χρειάζεστε χρήματα, εγώ θα σας καλύψω.»
"If you need the money, I got you."— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 3, 2026
