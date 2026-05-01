Χάος στο Χοκς-Νικς: Ντάνιελς και Ρόμπινσον πιάστηκαν στα χέρια και αποβλήθηκαν (vid)
Εντυπωσιακά πράγματα από τους Νικς στο Game 6 κόντρα στους Χοκς στο ΝΒΑ. Η ομάδα της Νέας Υόρκης μπήκε από νωρίς με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε με 40-15 στην πρώτη περίοδο και στη συνέχεια έλεγξε το ματς.
Επικράτησε με το φοβερό 140-89 για να κάνει το 4-2 και να κλείσει θέση για τα ημιτελικά της Ανατολής περιφέρειας.
Πάντως το ματς δεν ήταν ήρεμο και σε αυτό βοήθησαν οι Ρόμπινσον και Ντάνιελς. Έφεραν ένα χάος στο παρκέ, αφού πιάστηκαν για λίγο στα χέρια και στη συνέχεια αποβλήθηκαν από το ματς.
Οι παίκτες των ομάδων μπήκαν στη μέση και γλίτωσαν τα χειρότερα, με τους Ρόμπινσον και Ντάνιελς να φεύγουν για τα αποδυτήρια σε μια εκρηκτική βραδιά.
CHAOS IN KNICKS-HAWKS 😳— ESPN (@espn) May 1, 2026
Both Mitchell Robinson and Dyson Daniels were assessed with technical fouls and ejected from the game. pic.twitter.com/sjeATc59Pl
