Σίξερς - Σέλτικς 106-93: Άντεξαν και έστειλαν τη σειρά σε Game 7 (vid)
Αλύγιστοι οι Σίξερς, δεν θέλουν πάνε πρόωρα διακοπές και το παλεύουν. Η Φιλαδέλφεια εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και κατάφερε να επικρατήσει με 106-93 των Σέλτικς για τα playoffs του ΝΒΑ.
Με αυτόν τον τρόπο η σειρά πήγε σε Game 7 που θα γίνει τη Βοστώνη και όποιος νικήσει, θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά Ανατολής.
Ο Μάξεϊ είχε 30 πόντους, ο Εμπίντ μέτρησε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πολ Τζορτζ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και βοήθησε αρκετά.
Από την άλλη πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράουν με 18 πόντους, ενώ ο Τέιτουμ πρόσθεσε 17 πόντους μαζί με 11 ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.