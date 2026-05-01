Οι Σίξερς έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 106-93 των Σέλτικς, στέλνοντας τη σειρά σε Game 7.

Αλύγιστοι οι Σίξερς, δεν θέλουν πάνε πρόωρα διακοπές και το παλεύουν. Η Φιλαδέλφεια εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και κατάφερε να επικρατήσει με 106-93 των Σέλτικς για τα playoffs του ΝΒΑ.

Με αυτόν τον τρόπο η σειρά πήγε σε Game 7 που θα γίνει τη Βοστώνη και όποιος νικήσει, θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά Ανατολής.

Ο Μάξεϊ είχε 30 πόντους, ο Εμπίντ μέτρησε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πολ Τζορτζ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και βοήθησε αρκετά.

Από την άλλη πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπράουν με 18 πόντους, ενώ ο Τέιτουμ πρόσθεσε 17 πόντους μαζί με 11 ριμπάουντ.