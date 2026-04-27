Οι Σπερς γύρισαν από το -17 στο Πόρτλαντ, διέλυσαν τους Μπλέιζερς με 114-93 και έκαναν το 3-1 στη σειρά, δείχνοντας πως έχουν βρει τον τρόπο να «σπάνε» κάθε αντίσταση.

Η ομάδα του Πόρτλαντ μπήκε με ενέργεια, έλεγξε τον ρυθμό και με ένα εντυπωσιακό 33-18 στη δεύτερη περίοδο πήγε στα αποδυτήρια στο +17 (58-41), δείχνοντας πως έχει τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι με τον Ντένι Άβντια το απόλυτο σημείο αναφοράς.

Οι Σπερς επέστρεψαν από τα αποδυτήρια με άλλη ένταση και διάθεση και με ένα σερί 13-0 στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου έδωσαν το σύνθημα για την επιστροφή τους. Μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, το επιμέρους 16-33 είχε φέρει το σκορ στο 74-74 και το momentum είχε αλλάξει χέρια. Ο Γουεμπανιάμα στην επιστροφή του μετά τη διάσειση, έδειξε γιατί είναι ήδη σημείο αναφοράς στη λίγκα. Κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ (27 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 μπλοκ), ενώ ο Φοξ έδωσε το επιθετικό ξέσπασμα που χρειαζόταν το Σαν Αντόνιο.

Για τους Μπλέιζερς ξεχώρισε ο Άβντια έχοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πλέον η σειρά επιστρέφει στο Σαν Αντόνιο και είναι στο χέρι των «σπιρουνιών» αν θα πάρουν την πρόκριση.