Μάτζικ: Ο Κέιν... διέλυσε τον Ντούρεν στο κάρφωμα των playoffs (vid)
Πάνε για μια μεγάλη έκπληξη οι Μάτζικ, οι οποίοι μπήκαν στα playoffs ως 8οι και ετοιμάζονται να αποκλείσουν τους πρώτους Πίστονς. Το Ορλάντο έδειξε τη σκληράδα του και στο Game 5 και επικράτησαν με 94-88.
Η σειρά βρίσκεται στο 3-1 και το Ορλαντο θέλει άλλη μια νίκη για την πρόκριση.
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απολαύσαμε μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της φετινής postseason. Ο Τζαμάλ Κέιν έβαλε το τούρμπο, πάτησε γερά και έκανε πόστερ τον Τζέιλεν Ντούρεν που δεν είχε τρόπο να τον σταματήσει.
Ίσως το κάρφωμα των playoffs μέχρι στιγμής.
Απολαύστε το
JALEN DUREN GOT BODIED BY JAMAL CAIN OMG 😳🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) April 28, 2026
DUNK OF THE PLAYOFFS?? pic.twitter.com/2ma5SVvcAo
