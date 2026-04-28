Oι Μάτζικ έδειξαν χαρακτήρα, πήραν και το Game 5 κόντρα στους Πίστονς και θέλουν μια νίκη για την πρόκριση.

Πάνε για μια μεγάλη έκπληξη οι Μάτζικ, οι οποίοι μπήκαν στα playoffs ως 8οι και ετοιμάζονται να αποκλείσουν τους πρώτους Πίστονς. Το Ορλάντο έδειξε τη σκληράδα του και στο Game 5 και επικράτησαν με 94-88.

Η σειρά βρίσκεται στο 3-1 και το Ορλαντο θέλει άλλη μια νίκη για την πρόκριση.

O Πάολο Μπανκέρο με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ έδωσε πολλές λύσεις, ενώ 22 είχε ο Μπέιν και 19 μέτρησε ο Φραντζ Βάγκνερ. Ο Κέιντ Κάνινγχαμ τελείωσε το ματς έχοντας 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Χάρις μέτρησε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.