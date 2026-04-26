Τίμπεργουλβς - Νάγκετς: Σύρραξη με πρωταγωνιστή τον Γιόκιτς - Ο λόγος του εκνευρισμού του
Οι Τίμπεργουλβς έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Νάγκετς επικρατώντας με 112-96 στο Game 4, όμως το φινάλε ήταν σίγουρα αμφιλεγόμενο και προκάλεσε την οργή του Νίκολα Γιόκιτς που μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή.
Συγκεκριμένα, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης αντί να εξαντλήσει το χρονόμετρο σκόραρε με λέι απ με τον Σέρβο σέντερ να βγαίνει εκτός εαυτού και να τον κυνηγά από την άλλη άκρη του γηπέδου για να του... ορμήσει εκλαμβάνοντας αυτό το καλάθι ως έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα του.
Οι δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ στο σκηνικό μπλέχτηκε και ο Τζούλιους Ραντλ που τα έβαλε με τον Γιόκιτς για να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του. Μάλιστα, οι Γιόκιτς και Ραντλ αποβλήθηκαν από το ματς με σχεδόν ένα δευτερόλεπτο να απομένει για το τέλος.
Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves 😳— ESPN (@espn) April 26, 2026
Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct.
