Ο Νίκολα Γιόκιτς βγήκε εκτός εαυτού στο φινάλε του Τίμπεργουλβς - Νάγκετς κυνηγώντας τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, με αποτέλεσμα να σημειωθεί γενική σύρραξη στο παρκέ λίγο πριν το φινάλε.

Οι Τίμπεργουλβς έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Νάγκετς επικρατώντας με 112-96 στο Game 4, όμως το φινάλε ήταν σίγουρα αμφιλεγόμενο και προκάλεσε την οργή του Νίκολα Γιόκιτς που μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή.

Συγκεκριμένα, ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης αντί να εξαντλήσει το χρονόμετρο σκόραρε με λέι απ με τον Σέρβο σέντερ να βγαίνει εκτός εαυτού και να τον κυνηγά από την άλλη άκρη του γηπέδου για να του... ορμήσει εκλαμβάνοντας αυτό το καλάθι ως έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα του.

Οι δύο παίκτες πιάστηκαν στα χέρια, ενώ στο σκηνικό μπλέχτηκε και ο Τζούλιους Ραντλ που τα έβαλε με τον Γιόκιτς για να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του. Μάλιστα, οι Γιόκιτς και Ραντλ αποβλήθηκαν από το ματς με σχεδόν ένα δευτερόλεπτο να απομένει για το τέλος.