Οι σοβαροί τραυματισμοί των Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο και Άντονι Έντουαρντς «πάγωσαν» τη Μινεσότα που όμως κατάφερε να κάνει το 3-1 στη σειρά κόντρα στους Νάγκετς επικρατώντας με 112-96.

Μπορεί οι Τίμπεργουλβς να πήραν σημαντικό προβάδισμα στη σειρά με τους Νάγκετς επικρατώντας με 112-96 για να κάνουν το 3-1, όμως το Game 4 σημαδεύτηκε από δύο εικόνες που «πάγωσαν» τους φιλάθλους.

Αρχικά, στο πρώτο ημίχρονο ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο κατέρρευσε στο παρκέ χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή κρατώντας τον αχίλλειο τένοντά του. Οι άνθρωποι των «Λύκων» κατάλαβαν αμέσως τη σοβαρότητα και λίγο αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση, καθώς ο παίκτης υπέστη ρήξη αχιλλείου, τέλος η σεζόν και μια μακρά περίοδος αποκατάστασης. Ένα καταστροφικό πλήγμα για τον βασικό οργανωτή της ομάδας του Κρις Φιντς, σε ένα σημείο όπου η Μινεσότα έμοιαζε έτοιμη να «κλειδώσει» τη σειρά.

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγη ώρα αργότερα ήρθε και δεύτερη ατυχία με τον Άντονι Έντουαρντς να αποχωρεί με πρόβλημα στο γόνατο έχοντας ήδη επιβαρυνθεί στο άλλο πόδι. Οι εξετάσεις αναμένονται, όμως το γεγονός ότι και οι δύο βασικοί γκαρντ των Τίμπεργουλβς προσθέτει τεράστια ερωτηματικά για τη συνέχεια των Play Offs.

And Anthony Edwards is set to undergo tests on his injured left knee. He had been playing through runner's knee in his other knee. The Timberwolves starting guards sustain injuries in the first half tonight in Game 4 against Denver. https://t.co/ipDf2LPRLS — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026

Κι όμως, μέσα σε αυτό το σκηνικό ατυχίας, η Μινεσότα βρήκε έναν απρόσμενο ήρωα. Ο λόγος για τον Έιγιο Ντοσούνμου που έκανε το παιχνίδι της ζωής του με 43 πόντους από τον πάγκο, την κορυφαία επίδοση αναπληρωματικού σε playoffs εδώ και 50 χρόνια και κράτησε όρθια την ομάδα του. Μάλιστα ήταν αλάνθαστος και σημείωσε 13/17 σουτ, 5/5 τρίποντα και 12/12 βολές.

Οι Νάγκετς είχαν τον έλεγχο μέχρι και την τρίτη περίοδο, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να σκοράρει 30 πόντους και τον Νίκολα Γιόκιτς να φλερτάρει με triple-double (24 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ). Όμως η άμυνα της Μινεσότα και τα συνεχόμενα λάθη των γηπεδούχων γύρισαν το μομέντουμ.

Στην τέταρτη περίοδο, ένα 9-0 σερί «τελείωσε» ουσιαστικά το ματς, με τον Κόνλεϊ να βάζει το τρίποντο που έστειλε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Ωστόσο, το φινάλε ήταν εκρηκτικό με τον Γιόκιτς να μην συγκρατεί τον εκνευρισμό του και να αποβάλλεται μαζί με τον Ραντλ.