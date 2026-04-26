Σε απόλυτη ισορροπία ήρθε η σειρά των Ατλάντα Χοκς με τους Νιου Γιορκ Νικς με τους δεύτερους να επικρατούν εκτός έδρας με 98-114 κάνοντας το break και το 2-2 στο Game 4.

Με την πλάτη στον τοίχο μετά από δύο σερί ήττες, οι Νικς μπήκαν αποφασισμένοι από την αρχή. Η εικόνα έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη στη δεύτερη περίοδο, όπου με επιμέρους 24-31 εκτόξευσαν τη διαφορά στους 14 πόντους για το 44-58 του ημιχρόνου. Η κυριαρχία τους συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα. Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν κι άλλο την ένταση, φτάνοντας μέχρι και το +21 (65-86), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι πριν την τελευταία περίοδο. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 24 πόντους, δίνοντας την ευκαιρία για rotation και διαχείριση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς ο οποίος σημείωσε το πρώτο triple-double της καριέρας του σε playoffs (20 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ πήρε σημαντική βοήθεια από τον Όου Τζι Ανουνόμπι με 22 πόντους και από τον Τζέιλεν Μπράνσον με 19.

Για τους Χοκς, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ στους 17 πόντους, χωρίς τρίποντο, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις των προηγούμενων αγώνων, ενώ και οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Πλέον, η σειρά επιστρέφει στο Madison Square Garden για το Game 5, με τη Νέα Υόρκη να έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και τους Χοκς να καλούνται να απαντήσουν ξανά για να πάρουν εκ νέου προβάδισμα.