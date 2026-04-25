Μεγάλη νίκη για τους Μάτζικ, καθώς επικράτησαν των Πίστονς με 113-105 και πήραν το προβάδισμα στη μεταξύ τους σειρά με 2-1.
Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ένα ξέσπασμα από την ομάδα του Ορλάντο στο δεύτερο 12λεπτο ήταν αρκετό, καθώς οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» επιμέρους σερί 35-28 και στη συνέχεια κράτησαν το υπέρ τους σκορ.
9-0 ORLANDO RUN SEALS GAME 3!
DOWN 1 WITH UNDER 3 TO PLAY.
8-POINT WIN.
MAGIC TAKE 2-1 SERIES LEAD 🍿
Ο Μπέιν ξεχώρισε για την ομάδα του, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Μπαντσέρο πέτυχε 25, με 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Τρομερό double-double από τον Κάρτερ με 14 πόντους και 17 ριμπάουντ!
Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάνινγκχαμ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Τα δωδεκάλεπτα: 26-26, 61-54, 87-79, 113-105
