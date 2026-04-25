Μάτζικ - Πίστονς 113- 105: Πήραν το «θρίλερ» και το προβάδισμα!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μεγάλη νίκη για τους Μάτζικ, καθώς επικράτησαν των Πίστονς με 113-105 και πήραν το προβάδισμα στη μεταξύ τους σειρά με 2-1.

Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο ένα ξέσπασμα από την ομάδα του Ορλάντο στο δεύτερο 12λεπτο ήταν αρκετό, καθώς οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» επιμέρους σερί 35-28 και στη συνέχεια κράτησαν το υπέρ τους σκορ.

image

Ο Μπέιν ξεχώρισε για την ομάδα του, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Μπαντσέρο πέτυχε 25, με 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Τρομερό double-double από τον Κάρτερ με 14 πόντους και 17 ριμπάουντ!

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κάνινγκχαμ με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-26, 61-54, 87-79, 113-105

@Photo credits: x_orlado_magic
     

