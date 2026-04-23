Μιλγουόκι Μπακς: Τζένκινς ο νέος προπονητής των «Ελαφιών»
Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, ο Τέιλορ Τζένκινς που βρέθηκε στους Μέμφις Γκρίζλις θα αποτελέσει τον νέο προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς αντικαθιστώντας τον Γκλεν Ντοκ Ρίβερς ο οποίος και αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα.
Εάν και εφόσον θα είναι και ο προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο; Αυτός κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά καθώς ακόμα παραμένουν τα πάντα ανοικτά όσον αφορά το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ στα «Ελάφια».
Ο Τζένκινς είναι 42 ετών και είχε υπάρχει στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς και τη σεζόν 2018-19 ως άμεσος συνεργάτης του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Από το 2019 έως και φέτος αποτέλεσε τον head coach των Μέμφις Γκρίζλις με τους οποίους μέτρησε ρεκόρ 250-214 στην κανονική περίοδο και 9-14 σε τρεις σεζόν στα Playoffs.
BREAKING: The Milwaukee Bucks and Taylor Jenkins are finalizing a deal to make Jenkins the franchise's new head coach, sources tell me and @ramonashelburne. Jenkins, a Bucks assistant in 2018-19, went 250-214 and made three postseasons across six seasons in Memphis. pic.twitter.com/LOHoCZO7NA— Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.