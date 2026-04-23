Ο Μπανκέρο... διέλυσε τον Στιούαρτ στο ματς των Μάτζικ με τους Πίστονς. Η φάση αυτή εκνεύρισε τον ψηλό του Ντιτρόιτ.

Τέλος η κατάρα των playoffs για το Ντιτρόιτ. Οι Πίστονς είχαν 11 σερί ήττες στα playoffs, όμως στο Game 2 κόντρα στους Μάτζικ πανηγύρισαν ξανά νίκη. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 98-83 του Ορλάντο και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.

Πάντως το ματς είχε ένταση σε κάποιες φάσεις. Σε μια από αυτές ο Μπανκέρο έκανε πόστερ τον Στιούαρτ. Ο ψηλός των Πίστονς που δεν είναι και το πιο ήσυχο παιδί και έχει εμπλακεί σε πολλούς καυγάδες στα παρκέ, του ζήτησε τον λόγο, με τους δύο παίκτες να λένε κάποια κουβέντες ο ένας στον άλλο. Όμως το πράγμα δεν ξέφυγε και ηρέμησε γρήγορα.

