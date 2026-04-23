Πίστονς - Μάτζικ 98-83: Έσπασαν την κατάρα και ισοφάρισαν τη σειρά (vid)
Τέλος η κατάρα των playoffs για το Ντιτρόιτ. Οι Πίστονς είχαν 11 σερί ήττες στα playoffs, όμως στο Game 2 κόντρα στους Μάτζικ πανηγύρισαν ξανά νίκη. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 98-83 του Ορλάντο και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.
Οι Πίστονς έκαναν εξαιρετικό τρίτο δωδεκάλεπτο και έβαλαν τις βάσεις της νίκης τους.
O Kάνινγχαμ τελείωσε το ματς με 27 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Χάρις μετρά 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Σαγκς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, ενώ 18 πόντους με 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ είχε ο Μπανκέρο.
Το Ντιτρόιτ είναι το φαβορί της σειράς, αφού τερμάτισε στην πρώτη θέσης της Ανατολής στη regular season, βγάζοντας ποιότητα και στις δύο μεριές του παρκέ.
