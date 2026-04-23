Ο Κέλντον Τζόνσον βοήθησε πολύ τους Σπερς ερχόμενος από τον πάγκο και αναδείχθηκε κορυφαίος έκτος παίκτης της σεζόν στο ΝΒΑ.

Οι Σπερς έκαναν μια εντυπωσιακή regular season και τερμάτισαν στην 2η θέση της Δύσης. Πλέον στα playoffs είναι στο 1-1 στη σειρά με τους Μπλέιζερς και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Game 3 αφού υπέστη διάσειση μετά από πέσιμο στο παρκέ.

Ένας από τους αφανείς ήρωες της ομάδας είναι και ο Κέλντον Τζόνσον που έρχεται από τον πάγκο και συνεισφέρει σε αρκετούς τομείς. Φέτος μετρά 13.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά ματς σουτάροντας με 36.7% στα τρίποντα

Αυτά τα νούμερα ήταν ικανά για να του δώσουν το βραβείο του κορυφαίου έκτου παίκτης της σεζόν. Ο Τζόνσον αγωνίστηκε φέτος και στα 82 ματς της regular season, κάτι σαν ironman για την ομάδα του Σαν Αντόνιο.