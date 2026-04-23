Σπερς: Κορυφαίος έκτος παίκτης της σεζόν ο Τζόνσον
Οι Σπερς έκαναν μια εντυπωσιακή regular season και τερμάτισαν στην 2η θέση της Δύσης. Πλέον στα playoffs είναι στο 1-1 στη σειρά με τους Μπλέιζερς και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Game 3 αφού υπέστη διάσειση μετά από πέσιμο στο παρκέ.
Ένας από τους αφανείς ήρωες της ομάδας είναι και ο Κέλντον Τζόνσον που έρχεται από τον πάγκο και συνεισφέρει σε αρκετούς τομείς. Φέτος μετρά 13.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά ματς σουτάροντας με 36.7% στα τρίποντα
Αυτά τα νούμερα ήταν ικανά για να του δώσουν το βραβείο του κορυφαίου έκτου παίκτης της σεζόν. Ο Τζόνσον αγωνίστηκε φέτος και στα 82 ματς της regular season, κάτι σαν ironman για την ομάδα του Σαν Αντόνιο.
Keldon Johnson has been named the 2025-26 NBA Sixth Man of the Year 👏 pic.twitter.com/Tvw6503fAt— Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.