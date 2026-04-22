Σπερς - Μπλέιζερς 103-106: Σπουδαίο διπλό το Πόρτλαντ, αγωνία για Γουεμπανιάμα (vid)

Νίκος Καρφής
Ο Χόλιντεϊ έκανε season-high στο σκοράρισμα και οι Μπλέιζερς νίκησαν τους Τζαζ
Oι Μπλέιζερς έκαναν το διπλό στο Σαν Αντόνιο μετά το 106-103 και οι Σπερς είναι σε αναμένα κάρβουν για τον Γουεμπανιάμα.

Ήταν το αουτσάιντερ στο Game 2 αλλά οι Μπλέιζερς έδειξαν χαρακτήρα και έφυγαν με το διπλό από το Σαν Αντόνιο φέρνοντας τη σειρά στο 1-1. Το Πόρτλαντ εκμεταλλεύτηκε και τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα και πήρε σπουδαία νίκη.

Οι Σπερς αγωνιούν για το Wemby, ο οποίος έφυγε στο ημίχρονο με διάσειση και φυσικά δεν επέστρεψε. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος για το Game 3 στο Πόρτλαντ, αφού είναι αμφίβολος λόγω πρωτοκόλλου.

O Χέντερσον ήταν εντυπωσιακός με 31 πόντους, ενώ ο Χόλιντεϊ πρόσθεσε 16 πόντους και ο Άβντια έμεινε στους 14 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Καστλ είχε 18 πόντους, ο Φοξ μέτρησε 17 και ο Βασέλ τελείωσε με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.

 
     

