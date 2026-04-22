Σπερς - Μπλέιζερς 103-106: Σπουδαίο διπλό το Πόρτλαντ, αγωνία για Γουεμπανιάμα (vid)
Ήταν το αουτσάιντερ στο Game 2 αλλά οι Μπλέιζερς έδειξαν χαρακτήρα και έφυγαν με το διπλό από το Σαν Αντόνιο φέρνοντας τη σειρά στο 1-1. Το Πόρτλαντ εκμεταλλεύτηκε και τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα και πήρε σπουδαία νίκη.
Οι Σπερς αγωνιούν για το Wemby, ο οποίος έφυγε στο ημίχρονο με διάσειση και φυσικά δεν επέστρεψε. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος για το Game 3 στο Πόρτλαντ, αφού είναι αμφίβολος λόγω πρωτοκόλλου.
O Χέντερσον ήταν εντυπωσιακός με 31 πόντους, ενώ ο Χόλιντεϊ πρόσθεσε 16 πόντους και ο Άβντια έμεινε στους 14 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Καστλ είχε 18 πόντους, ο Φοξ μέτρησε 17 και ο Βασέλ τελείωσε με 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Victor Wembanyama face planted after this play with Jrue Holiday 😳
He would head back to the locker room.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.