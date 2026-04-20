Οι Μάτζικ έδειξαν σκληρά καρύδια, επικράτησαν με 112-101 μέσα στο Ντιτρόιτ και ξεκίνησαν τη σειρά των playoffs με break.

Έκπληξη στην Ανατολή με το... καλημέρα. Οι Μάτζικ μπήκαν αποφασισμένοι και έκαναν ζημιά στους Πίστονς μέσα στο Ντιτρόιτ. Break για το Ορλάντο που επικράτησε με 112-101 και έστειλε μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Το Ορλάντο έδειξε χαρακτήρα και άντεξε στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσει να φτάσει σε μια σπουδαία νίκη στο πρώτο ματς της σειράς.

O Μπανκέρο τελείωσε με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, ενώ ο τρομερός Κάνινγχαμ που είχε 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ δεν έφτανε για τους Πίστονς που τερμάισαν πρώτοι στην Ανατολή, αλλά τα playoffs είναι άλλο πράγμα.

Οι Μάτζικ πέρασαν τον... σκόπελο του play in και μπήκαν αποφασισμένοι στα playoffs, θέλοντας να βάλουν δύσκολα στο Ντιτρόιτ, κάτι που κατάφεραν από το Game 1 της σειράς.