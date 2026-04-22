Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ δεν γινόταν να χάσει τον τίτλο του κορυφαίου clutch παίκτη της σεζόν.

Θέλει και φέτος τον τίτλο του πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Θάντερ για να κάνει το back to back. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνεχίσει να οδηγεί την Οκλαχόμα που ονειρεύεται ξανά μεγαλεία.

Είναι στην τελική τριάδα για το βραβείο του MVP της σεζόν και φαβορί να το πάρει. Ωστόσο πριν από αυτό, κατέκτησε κι άλλον τίτλο. Αναδείχθηκε clutch παίκτης της σεζόν για την ικανότητα του να.. μιλάει στα κρίσιμα.

Ο Καναδός γκαρντ λατρεύει να παίρνει ευθύνες και να βάζει μεγάλα σουτ σε ματς-θρίλερ και οι άνθρωποι του ΝΒΑ δεν γινόταν να το αφήσουν έτσι. Clutch player of the season και η προσοχή στραμμένη στα playoffs.

Ένας εξαιρετικός παίκτης που παίζει σαν... ρομπότ και ανήκει στους 2-3 κορυφαίους παίκτες του πλανήτη την τελευταία διετία.