Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Ο κορυφαίος clutch παίκτης της σεζόν
Θέλει και φέτος τον τίτλο του πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Θάντερ για να κάνει το back to back. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ συνεχίσει να οδηγεί την Οκλαχόμα που ονειρεύεται ξανά μεγαλεία.
Είναι στην τελική τριάδα για το βραβείο του MVP της σεζόν και φαβορί να το πάρει. Ωστόσο πριν από αυτό, κατέκτησε κι άλλον τίτλο. Αναδείχθηκε clutch παίκτης της σεζόν για την ικανότητα του να.. μιλάει στα κρίσιμα.
Ο Καναδός γκαρντ λατρεύει να παίρνει ευθύνες και να βάζει μεγάλα σουτ σε ματς-θρίλερ και οι άνθρωποι του ΝΒΑ δεν γινόταν να το αφήσουν έτσι. Clutch player of the season και η προσοχή στραμμένη στα playoffs.
Ένας εξαιρετικός παίκτης που παίζει σαν... ρομπότ και ανήκει στους 2-3 κορυφαίους παίκτες του πλανήτη την τελευταία διετία.
The 2025-26 @Kia NBA Clutch Player of the Year is... Shai Gilgeous-Alexander! pic.twitter.com/8HijlmaJOM— NBA (@NBA) April 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.