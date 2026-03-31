Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (60-16) επικράτησαν των Ντιτρόιτ Πίστονς (54-21) με 114-110 στην παράταση, ενώ ο Σέι Γκίλιτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 47 πόντους.

Ο Σέι Γκίλιτζιους-Αλεξάντερ διέλυσε την άμυνα των Ντιτρόιτ Πίστονς και οδήγησε τους Θάντερ στη νίκη με 114-110 στην παράταση, σημειώνοντας 47 πόντους με 12/19 σουτ εντός πεδιάς και 21/25 βολές. Παράλληλα, ο SGA έφτασε στους 136 συνεχόμενους αγώνες με τουλάχιστον 20 πόντους σε κάθε ματς! Έτσι, η Οκλαχόμα έγινε η πρώτη ομάδα στη regular season που έφτασε στις 60 νίκες. Από την άλλη πλευρά, οι Πίστονς παρατάχθηκαν χωρίς τους Κέιντ Κάνιγκχαμ, Τζέιλεν Ντούρεν, Τομπάιας Χάρις και Ντάνκαν Ρόμπινσον, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Πολ Ριντ (21 πόντους, 10 ριμπάουντ).

Τα δωδεκάλεπτα: 31-24, 53-43, 79-74, 101-101 κ.α., 114-110 παρ.

Τζαζ-Καβαλίερς 113-122

Ο Ίβαν Μόμπλι και ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχαν από 34 πόντους έκαστος για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (47-28), που επικράτησαν των Γιούτα Τζαζ (21-55) με 122-113. Επίσης, ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε double-double με 13 πόντους και 14 ασίστ για τους Καβς, που έφτασαν στις πέντε συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες και στις έξι στα τελευταία επτά παιχνίδια τους. Από την άλλη πλευρά, ήταν η 10η ήττα στους τελευταίους 11 αγώνες για τη Γιούτα.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-31, 53-63, 89-94, 113-122.

