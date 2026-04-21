NBA: Ο Γουεμπανιάμα κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς!
Κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς για τη σεζόν 2025-2026 στο NBA αναδείχθηκε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Ο 22χρονος «σταρ» των Σπερς έγινε ο νεότερος που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, γράφοντας ακόμα μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του, στον «μαγικό» κόσμο του NBA.
Σε 65 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε μ.ο 25 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα.
The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is... Victor Wembanyama! pic.twitter.com/ypmVzV7EeA— NBA (@NBA) April 20, 2026
