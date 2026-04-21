Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε ο κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς για τη σεζόν 2025-2026 στο NBA.

Ο 22χρονος «σταρ» των Σπερς έγινε ο νεότερος που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, γράφοντας ακόμα μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του, στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Σε 65 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε μ.ο 25 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα.