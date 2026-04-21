Οι Καβαλίερς επικράτησαν των Ράπτορς με 115-105 και έκαναν το 2-0 στη σειρά, έχοντας σε τρομερό βράδυ τους Μίτσελ και Χάρντεν.

Η ομάδα του Τορόντο επέβαλε την κυριαρχία της από νωρίς στην αναμέτρηση, δίχως να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους της και μπόρεσε να ελέγξει το τέμπο και να φτάσει στη δεύτερη νίκη στη στη μεταξύ τους «μάχη».

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση,... οδηγώντας την ομάδα του, πετυχαίνοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε 37 λεπτά συμμετοχής. Άξιος συμπαραστάτης του, ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Σκότι Μπαρνς με 26 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-19, 54-48, 84-77, 115-105