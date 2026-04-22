ΛεΜπρόν: Σημάδι πρόκρισης, έχει 32-0 όταν παίρνει τα δύο πρώτα ματς
Οι Λέικερς δεν ειχαν πρόβλημα να επικρατήσουν επί των Ρόκετς, αφού πήραν και το δεύτερο ματς στην έδρα τους για να πάνε στο 2-0. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν δύσκολα με 101-94 των Ρόκετς και έχουν προβάδισμα πριν η σειρά πάει στο Χιούστον για τα δύο επόμενα ματς.
Πρωταγωνιστής ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 28 πόντους,8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χωρίς να έχει δίπλα του για άλλη μια φορά τη βοήθεια του Λούκα Ντόντσιτς.
Μάλιστα αυτό το 2-0 είναι και σημάδι πρόκρισης για τους λιμνάμνθρωπους. Ο King James έχει ρεκόρ 32-0 όταν καταφέρνει να προηγηθεί με 2-0 σε σειρά playoffs. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις από το 2-0 κόντρα στον ΛεΜπρόν.
Έτσι το Χιούστον καλείται να κάνει το απίθανο, να πετύχει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Ο LBJ και η παρέα του έχουν αγκαλιάσει την πρόκριση και οι οιωνοί είναι μαζί τους.
LeBron James is 32-0 in his playoff career when up by 2 games in a series 👀🔥— Basketball Forever (@bballforever_) April 22, 2026
Rockets are in trouble 😳 pic.twitter.com/ROcAJ59bBT
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.