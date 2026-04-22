Ο ΛεΜπρόν έχει φέρει τη σειρά εκεί που θέλει μετά το 2-0 των Λέικερς επί των Ρόκετς. Άχαστος σε τέτοιες συνθήκες στο παρελθόν.

Οι Λέικερς δεν ειχαν πρόβλημα να επικρατήσουν επί των Ρόκετς, αφού πήραν και το δεύτερο ματς στην έδρα τους για να πάνε στο 2-0. Οι λιμνάνθρωποι επικράτησαν δύσκολα με 101-94 των Ρόκετς και έχουν προβάδισμα πριν η σειρά πάει στο Χιούστον για τα δύο επόμενα ματς.

Πρωταγωνιστής ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 28 πόντους,8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χωρίς να έχει δίπλα του για άλλη μια φορά τη βοήθεια του Λούκα Ντόντσιτς.

Μάλιστα αυτό το 2-0 είναι και σημάδι πρόκρισης για τους λιμνάμνθρωπους. Ο King James έχει ρεκόρ 32-0 όταν καταφέρνει να προηγηθεί με 2-0 σε σειρά playoffs. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις από το 2-0 κόντρα στον ΛεΜπρόν.

Έτσι το Χιούστον καλείται να κάνει το απίθανο, να πετύχει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Ο LBJ και η παρέα του έχουν αγκαλιάσει την πρόκριση και οι οιωνοί είναι μαζί τους.