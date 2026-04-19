Χωρίς τον Ντόντσιτς και τον Ριβς, οι Λέικερς επικράτησαν των Ρόκετς (που έπαιζαν χωρίς τον Ντουράντ) με 107-98 και έκαναν το 1-0 στη σειρά, έχοντας ως... οδηγό τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.
Η ομάδα από το Λος Άντζελες κυριάρχησε στην αναμέτρηση σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού πέραν της δεύτερης περιόδου και μπόρεσαν να επιβληθούν των Ρόκετς.
Οι «λιμνάνθρωποι» είχαν 9 παίκτες στο rotation εκ των οποίων οι πέντε ήταν διψήφιοι και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους του, κάνοντας το 1-0 στη σειρά και παίρνοντας το πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας.
Πρώτος σκόρερ ο Κέναρντ με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Έιτον που πέτυχε 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός, σημειώνοντας double-double| με 19 πόντους, 13 ριμπάουντ, ενώ είχε επίσης και 8 ασίστ.
Για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Σενγκούν με 19 πόντους.
Το Game 2 είναι προγραμματισμένο για τις 22 Απριλίου.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-29, 50-48, 75-66, 107-68
