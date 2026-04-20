NBA: Οι υποψήφιοι για τα βραβεία της σεζόν
Έφτασε η στιγμή για τις ανακοινώσεις από το ΝΒΑ. Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έκανε γνωστούς τους φιναλίστ για κάθε βραβείο. Για το βραβείο του MVP θα μονομαχήσουν οι Νίκολα Γιόκιτς, Βικτόρ Γουεμπανιαμά και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player.
Για εκείνο του αμυντικού της σεζόν θα δώσουν μάχη οι Τσετ Χόλμγκρεν, Οσάρ Τόμπσον και Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Για το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη οι Αλεξάντερ-Γουόκερ, Άβντια και Ντούρεν. Για τον έκτο παίκτη οι Χάρνταγουεϊ, Χάκιεζ και Κέλντον Τζόνσον.
Προπονητής της σεζόν θα αναδειχθεί ένας εκ των Μπίκερσταφ των Πίστονς, Τζόνσον των Σπερς και Ματζούλα των Σέλτικς. Rookie της χρονιάς θα είναι ένας εκ των Έτζκομπ των Σίξερς, Φλαγκ των Μάβερικς και Κνίπολ των Χόρνετς.
Τέλος οι Έντουαρντς, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τζαμάλ Μάρεϊ διεκδικούν τον τίτλο για τον πιο clutch παίκτη της αγωνιστικής περιόδου.
The 2025-26 Finalists for NBA Coach of the Year.— NBA (@NBA) April 19, 2026
