Γουεμπανιάμα: Έγραψε ιστορία στα playoffs και άφησε πίσω του τον Ντάνκαν
Εξαιρετικοί ήταν στο πρώτο τους ματς στα playoffs του ΝΒΑ οι Σπερς που καθάρισαν εύκολα τους Μπλέιζερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε 111-98, έκανε το 1-0 στη σειρά και θέλει να κάνει και το 2-0 σε λίγες ώρες για να προστατεύσει ξανά την έδρα του.
Ο Γουεμπανιάμα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Σπουδαία σεζόν για τον Γάλλο σταρ.
Μάλιστα ο Wemby μπορεί να αισθάνεται περήφανος για άλλη ένα πράγμα, αφού αυτοί οι 35 πόντοι αποτελούν και ρεκόρ στην ιστορία του Σαν Αντόνιο για τους περισσότερους πόντους σε ντεμπούτο παίκτη στην postseason. Ποιον άφησε πίσω του; Τον θρύλο Τιμ Ντάνκαν που τον παρακολουθούσε από τις κερκίδες.
Wemby drops 35 in his playoff debut and leads the Spurs to a Game 1 win 👽🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2026
He sets a franchise record for most points in a playoff debut, passing Tim Duncan 👀 pic.twitter.com/rpu8r26hVw
