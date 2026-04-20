Ο Bίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε άλλο ένα παράσημο στην καριέρα του ΝΒΑ.

Εξαιρετικοί ήταν στο πρώτο τους ματς στα playoffs του ΝΒΑ οι Σπερς που καθάρισαν εύκολα τους Μπλέιζερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε 111-98, έκανε το 1-0 στη σειρά και θέλει να κάνει και το 2-0 σε λίγες ώρες για να προστατεύσει ξανά την έδρα του.

Ο Γουεμπανιάμα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Σπουδαία σεζόν για τον Γάλλο σταρ.

Μάλιστα ο Wemby μπορεί να αισθάνεται περήφανος για άλλη ένα πράγμα, αφού αυτοί οι 35 πόντοι αποτελούν και ρεκόρ στην ιστορία του Σαν Αντόνιο για τους περισσότερους πόντους σε ντεμπούτο παίκτη στην postseason. Ποιον άφησε πίσω του; Τον θρύλο Τιμ Ντάνκαν που τον παρακολουθούσε από τις κερκίδες.