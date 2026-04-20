Σπερς: Η φοβερή ατμόσφαιρα στο Σαν Αντόνιο και η τριχρωμία στις κερκίδες
Με φόρα μπήκαν στο πρώτο τους ματς στα playoffs του ΝΒΑ οι Σπερς που δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν κόντρα στους Μπλέιζερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε 111-98, έκανε το 1-0 στη σειρά, με τους φιλάθλους των σπιρουνιών να το απολαμβάνουν στις κερκίδες.
Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό, με τον κόσμο να δημιυοργεί όμορφη ατμόσφαιρα στην επιστροφή σε postseason μετά το 2019. Μάλιστα την παράσταση έκλεψε και η τριχρωμία στις κερκίδες η οποία είχε να κάνει με τα χρώματα που υπάρχουν στο logo της ομάδας.
Και φυσικά στο τέλος, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ένας παίκτης της ομάδας (ήταν η σειρά του Βασέλ) δίνει τον ρυθμό με το τύμπανο και οι φίλαθλοι ακολουθούν. Φοβερά vibes φέτος το Σαν Αντόνιο, δείχνει ότι θα φτάσει μακριά στα playoffs.
It's time for playoff basketball in San Antonio 🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2026
FIRST PLAYOFF DRUM 🗣️🥁— San Antonio Spurs (@spurs) April 20, 2026
GOT THAT 😤— San Antonio Spurs (@spurs) April 20, 2026
📺 @NBAonNBC
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.