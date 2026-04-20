Οι φίλαθλοι των Σπερς περιμέναν πως και πως την επιστροφή της ομάδας στα playoffs και η ατμοσφαιρα στο Game 1 με τους Μπλέιζερς ήταν εντυπωσιακή.

Με φόρα μπήκαν στο πρώτο τους ματς στα playoffs του ΝΒΑ οι Σπερς που δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν κόντρα στους Μπλέιζερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε 111-98, έκανε το 1-0 στη σειρά, με τους φιλάθλους των σπιρουνιών να το απολαμβάνουν στις κερκίδες.

Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό, με τον κόσμο να δημιυοργεί όμορφη ατμόσφαιρα στην επιστροφή σε postseason μετά το 2019. Μάλιστα την παράσταση έκλεψε και η τριχρωμία στις κερκίδες η οποία είχε να κάνει με τα χρώματα που υπάρχουν στο logo της ομάδας.

Και φυσικά στο τέλος, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ένας παίκτης της ομάδας (ήταν η σειρά του Βασέλ) δίνει τον ρυθμό με το τύμπανο και οι φίλαθλοι ακολουθούν. Φοβερά vibes φέτος το Σαν Αντόνιο, δείχνει ότι θα φτάσει μακριά στα playoffs.

It's time for playoff basketball in San Antonio 🔥 April 20, 2026