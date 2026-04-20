Οι Σπερς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 111-98 των Μπλέιζερς στο Game 1 με κορυφαίο τον Γουεμπανιάμα.

Εξαιρετικοί ήταν στο πρώτο τους ματς στα playoffs του ΝΒΑ οι Σπερς που καθάρισαν εύκολα τους Μπλέιζερς. Το Σαν Αντόνιο επικράτησε 111-98, έκανε το 1-0 στη σειρά και θέλει να κάνει και το 2-0 σε λίγες ώρες για να προστατεύσει ξανά την έδρα του.

Το Σαν Αντόνιο έλεγξε το ματς, έφυγε με διαφορά 15 πόντων στο τέλος της τρίτης περιόδου και έφτασε σε μια δίκαιη επικράτηση.

Ο Γουεμπανιάμα τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ και έδειξε την ποιότητα του σε άλλη μια αναμέτρηση των Σπερς τη φετινή σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, ο εντυπωσιακός φέτος Ντένι Άβντια είχε 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά δεν έφτανε για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.