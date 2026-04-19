Με...οδηγό τον Νίκολα Γιόκιτς, οι Νάγκετς επικράτησαν των Τίμπεργουλβς με 116-105 και έκαναν το 1-0 στη σειρά.
Η ομάδα από το Ντένβερ, παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόσωπο κυρίως στη δεύτερη, αλλά και στην τρίτη περίοδο και... τρέχοντας επιμέρους σερί 39-29 και 29-17, μπόρεσε να πάρει τα «ηνία» στο προβάδισμα και να ελέγξει τον ρυθμό, προκειμένου να πάρει τη νίκη στο φινάλε.
Κορυφαίος για τους Νάγκετς ο Γιόκιτς, πετυχαίνοντας 25 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ 30 πόντους έβαλε ο Μάρεϊ.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Το game 2 μεταξύ των ομάδων είναι προγραμματισμένο για τις 21 Απριλίου.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-33, 62-62, 91-79, 116-105
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.