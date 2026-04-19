Με...οδηγό τον Νίκολα Γιόκιτς, οι Νάγκετς επικράτησαν των Τίμπεργουλβς με 116-105 και έκαναν το 1-0 στη σειρά.

Η ομάδα από το Ντένβερ, παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόσωπο κυρίως στη δεύτερη, αλλά και στην τρίτη περίοδο και... τρέχοντας επιμέρους σερί 39-29 και 29-17, μπόρεσε να πάρει τα «ηνία» στο προβάδισμα και να ελέγξει τον ρυθμό, προκειμένου να πάρει τη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος για τους Νάγκετς ο Γιόκιτς, πετυχαίνοντας 25 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ 30 πόντους έβαλε ο Μάρεϊ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Το game 2 μεταξύ των ομάδων είναι προγραμματισμένο για τις 21 Απριλίου.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-33, 62-62, 91-79, 116-105