Οι Νικς επικράτησαν των Χοκς με 113-102 και έκαναν το 1-0 στη σειρά, επιβάλλοντας την κυριαρχία του στην αναμέτρηση από την αρχή έως το τέλος.

Το 1-0 στη σειρά έκαναν οι Νικς, επικρατώντας των Χοκς με 113-101, έχοντας σε καταπληκτική βραδιά τον Τζέιλεν Μπράνσον και τον Καρλ Άντονι Τάουνς.

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν την κυριαρχία τους στον αγώνα και μπόρεσαν να επιβληθούν των αντιπάλων τους και να φτάσουν εύκολα στο τέλος προς τη νίκη. Οι Χοκς προσπάθησαν να πάρουν τα... ηνία στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όμως μετά την ανάπαυλα, η ομάδα από τη Νέα Υόρκη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και έφυγε με το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος πέτυχε 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήττα και ο Καρλ Άντονι Τάουνς με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο ΜακΚόλουμ με 26 πόντους και ο Τζόνσον με 23π.

Το Game 2 μεταξύ των ομάδων είναι προγραμματισμένο για τις 21 Απριλίου.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-24, 57-55, 83-74, 113-102