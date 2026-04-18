Οι Καβς ήταν κυρίαρχοι στο Game 1 κόντρα στους Ράπτορς και επικράτησαν με 126-113, έχοντας κορυφαίο τον Μίτσελ που σταμάτησε στους 32 πόντους και τον... διπλό Χάρντεν.

Την έδρα τους εκμεταλλεύτηκαν οι... ιππότες στην πρεμιέρα τους στα playoffs του ΝΒΑ. Οι Καβς ήταν κυρίαρχοι του ματς και επικράτησαν με 126-113 των Ράπτορς που δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί.

O Mόμπλεϊ έδωσε αέρα 16 πόντων για το 87-71, λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Μίτσελ με τρίποντο έγραψε το 95-76, με τους Καναδούς να έχουν ένα βουνό να ανέβουν. Οι γηπεδούχοι έλεγξαν τη διαφορά στη συνέχεια και έφτασαν σε ένα άνετο 1-0, στέλνοντας μήνυμα με το... καλημέρα.

Για τους νικητές ο Μίτσελ τελείωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, ενώ 22 με 10 ασίστ είχε ο Χάρντεν. Εξαιρετικός και ο Στρους με 24 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπάρετ είχε 24 πόντους και ο Μπαρνς σταμάτησε στους 21 πόντους.

Επόμενο ματς στη σειρά θα γίνει πάλι στο Κλίβελαντ τα ξημερώματα της 21ης Απρίλη στις 02:00.