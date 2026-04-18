Ο Ντοκ Ρίβερς αποκάλυψε την οριστική απόσυρσή του από την προπονητική, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα 27 ετών στους πάγκους του ΝΒΑ, όπου κατέκτησε την κορυφή με τους Σέλτικς, αλλά και την είσοδό του φέτος στο Hall of Fame.

Ο Ντοκ Ρίβερς αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην προπονητική του καριέρα, ανακοινώνοντας ότι αποσύρεται οριστικά από τους πάγκους του ΝΒΑ, λίγες μόλις μέρες μετά το τέλος της παρουσίας του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από το «The Bill Simmons Podcast», όπου μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Όπως αποκάλυψε, η συζήτηση με την ιδιοκτησία των Μπακς πριν από περίπου επτά εβδομάδες έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς εκεί συνειδητοποίησε πως είχε έρθει η στιγμή να κάνει ένα βήμα πίσω.\

"I think it was time."@BillSimmons asks Doc Rivers if he believes he's done with coaching after stepping down as head coach of the Bucks. pic.twitter.com/NzjkAZ2VPU April 17, 2026

«Συναντηθήκαμε πριν από περίπου επτά εβδομάδες και είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με την ιδιοκτησία των Μπακς. Με ρώτησαν τι ήθελα να κάνω. Ένας από τους ιδιοκτήτες είπε ότι ένα σχέδιο είναι αν το κάνουμε αυτό, να μπορείς να μείνεις για ένα ή δύο χρόνια. Είπα κυριολεκτικά, "Ωχ όχι, όχι". Μάλιστα, είπα στους συνεργάτες μου, τελείωσα. Λατρεύω την προπονητική, την λάτρεψα. Είχα μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Είχα πολύ περισσότερα πάνω παρά κάτω, αλλά στο τέλος της ημέρας, έχω αφιερώσει πολλά χρόνια στο μπάσκετ, χωρίς χρόνο ανάπαυσης. Ήθελα απλώς ένα διάλειμμα. Θέλω να ξεφύγω, να περάσω χρόνο με τα εγγόνια και τη ζωή γενικότερα. Αλλά τώρα μπορώ να σας πω, νομίζω ότι ήταν καιρός να σταματήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του Ρίβερς έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τους Μπακς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη σεζόν 2025-26 με απογοητευτικό ρεκόρ 32-50 και έμειναν εκτός play offs για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία. Παρότι υπήρχε σκέψη από την ομάδα να του προτείνει διαφορετικό ρόλο εντός οργανισμού, ο 63χρονος τεχνικός επέλεξε να απομακρυνθεί πλήρως από τους πάγκους.

Με 1.194 νίκες στην καριέρα του, ο Ρίβερς είναι ο έκτος πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ, έχοντας καθίσει στους πάγκους των Μάτζικ, Σέλτικς, Κλίπερς, Σίξερς και Μπακς με κορυφαία στιγμή της διαδρομής του το 2008, όταν οδήγησε τους Μπόστον Σέλτικς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, γράφοντας ιστορία μετά από 22 χρόνια. Μάλίστα, η παρακαταθήκη του Ρίβερς θα επισφραγιστεί και επίσημα τον Αύγουστο, όταν θα εισαχθεί στο Naismith Basketball Hall of Fame.