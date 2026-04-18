NBA: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια και το πρόγραμμα του πρώτου γύρου των Play Offs
Η σεζόν στο NBA μπαίνει στην πιο συναρπαστική της φάση. Μετά την ολοκλήρωση του play-in tournament με τους Σανς και τους Μάτζικ να παίρνουν τα τελευταία εισιτήρια σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα, διαμορφώθηκε ο «χάρτης» των play offs , με τις 16 ομάδες να ρίχνονται στη μάχη για τον τίτλο. Το πρώτο τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 18 Απριλίου.
Δυτική Περιφέρεια
(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – (8) Φοίνιξ Σανς
- Game 1: Θάντερ - Σανς (19/04, 22:30)
- Game 2: Θάντερ - Σανς (22/04, 04:30)
- Game 3: Σανς - Θάντερ (25/04, 22:30)
- Game 4: Σανς - Θάντερ (27/04, ώρα TBD)
- Game 5: Θάντερ - Σανς (29/04) *Αν χρειαστεί
- Game 6: Σανς - Θαντερ (01/05) *Αν χρειαστεί
- Game 7: Θάντερ Σανς (03 /05) *Αν χρειαστεί
(2) Σαν Αντόνιο Σπερς – (7) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
- Game 1: Σπερς- Μπλέιζερς (20/04, 04:00)
- Game 2: Σπερς- Μπλέιζερς (22/04, 03:00)
- Game 3: Μπλέιζερς - Σπερς (25/04, 05:30)
- Game 4: Μπλέιζερς - Σπερς (26/04, 22:30)
- Game 5: Σπερς- Μπλέιζερς (28/04) *Αν χρειαστεί
- Game 6: Μπλέιζερς - Σπερς (30/04) *Αν χρειαστεί
- Game 7: Σπερς- Μπλέιζερς (02/05) *Αν χρειαστεί
(3) Ντένβερ Νάγκετς – (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς
- Game 1: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (18/04, 22:30)
- Game 2: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (21/04, 05:30)
- Game 3: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (24/04, 04:30)
- Game 4: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (26/04, 03:30)
- Game 5: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (27/04) * Αν χρειαστεί
- Game 6: Τίμπεργουλβς - Νάγκετς (30/04) *Αν χρειαστεί
- Game 7: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς (02/05) *Αν χρειαστεί
(4) Λος Άντζελες – (5) Χιούστον Ρόκετς
- Game 1: Λέικερς - Ρόκετς (19/04, 03:30)
- Game 2: Λέικερς - Ρόκετς (22/04, 05:30)
- Game 3: Ρόκετς - Λέικερς (25/04, 03:00)
- Game 4: Ρόκετς - Λέικερς (27/04, 04:30)
- Game 5: Λέικερς - Ρόκετς (29/04)* Αν χρειαστεί
- Game 6: Ρόκετς - Λέικερς (01/05) *Αν χρειαστεί
- Game 7: Λέικερς - Ρόκετς (03/05) * Αν χρειαστεί
Ανατολική Περιφέρεια
Ντιτρόιτ Πίστονς (1) - Ορλάντο Μάτζικ (8)
- Game 1 Πίστονς-Μάτζικ (20/4, 1:30)
- Game 2 Πίστονς-Μάτζικ (23/4, 2:00)
- Game 3 Μάτζικ-Πίστονς (25/4, 20:00)
- Game 4 Μάτζικ-Πίστονς (28/4, 2:00)
- Game 5 Πίστονς-Μάτζικ (30/4, 2:00) *Αν χρειαστεί
- Game 6 Μάτζικ-Πίστονς (2/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
- Game 7 Πίστονς-Μάτζικ (4/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Μπόστον Σέλτικς (2) - Φιλαδέλφια Σίξερς (7)
- Game 1 Σέλτικς-Σίξερς (19/4, 20:00)
- Game 2 Σέλτικς-Σίξερς (22/4, 2:00)
- Game 3 Σίξερς-Σέλτικς (25/4, 2:00)
- Game 4 Σίξερς-Σέλτικς (27/4, 2:00)
- Game 5 Σέλτικς-Σίξερς (29/4, 2:00) *Αν χρειαστεί
- Game 6 Σίξερς-Σέλτικς (1/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
- Game 7 Σέλτικς-Σίξερς (3/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Νιου Γιορκ Νικς (3) - Ατλάντα Χοκς (6)
- Game 1 Νικς-Χοκς (19/4, 1:00)
- Game 2 Νικς-Χοκς (21/4, 3:00)
- Game 3 Χοκς-Νικς (24/4, 2:00)
- Game 4 Χοκς-Νικς (26/4, 1:00)
- Game 5 Νικς-Χοκς (39/4, 2:00) *Αν χρειαστεί
- Game 6 Χοκς-Νικς (1/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
- Game 7 Νικς-Χοκς (3/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
Κλίβελαντ Καβαλίερς (4) - Τορόντο Ράπτορς (5)
- Game 1 Καβαλίερς-Ράπτορς (18/4, 20:00)
- Game 2 Καβαλίερς-Ράπτορς (21/4, 2:00)
- Game 3 Ράπτορς-Καβαλίερς (24/4, 3:00)
- Game 4 Ράπτορς-Καβαλίερς (26/4, 20:00)
- Game 5 Καβαλίερς-Ράπτορς (30/4, 2:00) *Αν χρειαστεί
- Game 6 Ράπτορς-Καβαλίερς (2/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
- Game 7 Καβαλίερς-Ράπτορς (4/5, 2:00) *Αν χρειαστεί
