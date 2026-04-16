Ανατροπή στο NBA, καθώς αποφασίστηκε να είναι κανονικά επιλέξιμοι οι Λούκα Ντόντσιτς και Κέιντ Κάνιγκχαμ για τα βραβεία της σεζόν.

Μέχρι πρότινος, ίσχυε ο κανόνας των 65 αγώνων στη regular season ως προϋπόθεση για να είναι ένας παίκτης επιλέξιμος για σημαντικές διακρίσεις, όπως το βραβείο MVP, οι All-NBA ομάδες ή το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού. Ωστόσο, η λίγκα αποφάσισε να κάνει πίσω, ανοίγοντας τον δρόμο για εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, το NBA σε συνεργασία με την ένωση παικτών (NBPA) έκανε δεκτή την ένσταση των Λούκα Ντόντσιτς και Κέιντ Κάνιγκχαμ, επιτρέποντάς τους να είναι κανονικά υποψήφιοι για όλα τα βραβεία της σεζόν 2025-26.

Just in: The NBA and NBPA have ruled in favor of Lakers' Luka Doncic and Pistons' Cade Cunningham on their Extraordinary Circumstances Challenge for the 65-game award rule, making both eligible for all 2025-26 season honors such as MVP and All-NBA teams, sources tell ESPN. pic.twitter.com/gUYdUn1q4k April 16, 2026

Οι δύο σταρ των Λέικερς και των Πίστονς αντίστοιχα, αγωνίστηκαν σε 64 παιχνίδια, ένα λιγότερο από το απαιτούμενο όριο. Παρ’ όλα αυτά, η λίγκα έκρινε πως συντρέχουν «εξαιρετικές περιστάσεις», με αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί αυστηρά ο κανονισμός στην περίπτωσή τους.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόντσιτς έχασε 2 αγώνες τον Δεκέμβριο λόγω της γέννησης του παιδιού του στο εξωτερικό και ο Κάνινγκχαμ υπέστη κατάρρευση πνεύμονα. Ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλβς υπέβαλε επίσης ένσταση και η υπόθεσή του προωθήθηκε σε ανεξάρτητο διαιτητή, αλλά απορρίφθηκε και δεν είναι επιλέξιμος για βραβεία, ανέφεραν πηγές.