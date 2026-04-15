Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο πιο δημοφιλής παίκτης στο NBA και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η φανέλα του βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε το επίσημο NBA Store, ο Σλοβένος σούπερ σταρ βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των φίλων του NBA όσον αφορά τη φανέλα του.

Συγκεκριμένα βρίσκεται στο νούμερο «1» των πωλήσεων σε Αμερική, Ευρώπη και Μέση Ανατολή η φανέλα με το «77» των Λέικερς, ενώ ακολουθείται από τον Άντονι Έντουαρντς στο νούμερο «2» και τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά στο νούμερο «3».

Ο Γουεμπανιαμά βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων φανελών στη Γαλλία και κατατάσσεται στο νούμερο «3» συνολικά στην Ευρώπη, την ώρα που οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι η πιο δημοφιλής ομάδα σε πωλήσεις, με τους Μπουλς, Σελτικς, Γουόριορς και Σπερς να ακολουθούν.

Από εκεί και πέρα ο Στεφ Κάρι βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα σε πολλές βασικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως στο νούμερο «2» στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο νούμερο «4» σε Γαλλία και Ιταλία και νούμερο «5» σε Γερμανία και Ισπανία.