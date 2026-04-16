Οι Σίξερς έκαναν τη δουλειά τους και επικράτησαν με 109-97 των Μάτζικ, τσεκάροντας εισιτήριο για τα playoffs.

Την έδρα τους εκμεταλλεύτηκαν οι Σίξερς που επικράτησαν με 109-97 των Μάτζικ και πήραν την πρόκριση για τα playoffs εκεί όπου θα παίξουν με τους Σέλτικς, σε μια βραδιά που προκρίθηκαν και οι Γουόριορς.

Κορυφαίος ο Μάξεϊ που είχε 31 πόντους και 6 ασίστ, βάζοντας μεγάλα καλάθια στο 4ο δωδεκάλεπτο. Στον αντίποδα δεν έφτασαν οι 34 πόντοι του Μπέιν για να έρθει η πρόκριση.

Για τους νικητές δεν έπαιξε ο Εμπίντ, ενώ από 19 πόντους είχαν οι Ούμπρε και Έτζκομπ. Το Ορλάντο θα παίξει τα... ρέστα του για πρόκριση στα playoffs κόντρα στους Χόρνετς, με τον νικητή να παίρνει την 8η θέση για την postseason.