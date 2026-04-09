Ρίβερς: Είπε στους παίκτες των Μπακς «ψάξτε με στη Google» και ράγισε το γυαλί
Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο στον οργανισμό των Μπακς. Έχουν... παρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εδώ και καιρό ενώ η μία ήτττα διαδέχεται την άλλη, με τελευταίο το κακό αποτέλεσμα με τους Πίστονς.
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, το βράδυ μετά την ήττα των ελαφιών από τους Μπουλς, ο Ρίβερς ζήτησε να γίνει meeting με τους παίκτες της ομάδας και τα όσα είπε δεν ήχησαν καλά στα αυτιά των παικτών.
«Δείτε το βιογραφικό μου» και «ψάξτε με στο Google» φέρεται να είπε ο προπονητής του Μιλγουόκι σύμφωνα με τον Σαράνια. «Έβαλα ομάδες στα playoffs και στο πρωτάθλημα που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Νόμιζα ότι αυτή ήταν μία από αυτές», τόνισε.
«Αυτό δεν έγινε καλά δεκτό εσωτερικά. Αυτό ήταν απλώς ένα ακόμη παράδειγμα της αποσύνδεσης μεταξύ παίκτη και προπονητή», ανέφερε ο έγκυρος insider του ΝΒΑ.
Doc Rivers addressed the Bucks players in a meeting after he and the team felt disconnected 😳— Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2026
"Look at my resume. Google me. I took teams to the playoffs and championships that weren't supposed to be there. I thought this was one of them."
