Αντετοκούνμπο για την απόλυση Ρίβερς: «Είναι σοκ για μένα»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε πως είναι σοκαρισμένος από την απόλυση του Ντοκ Ρίβερς, όταν έμαθε πως δεν θα συνεχίσει τον πάγκο των Μπακς.
Επίσης τόνισε πως ήταν υπέροχο να συνεργάζεται μαζί του, λίγη ώρα πριν μάθει ο «Greek Freak» για την απόλυση του 64χρονου τεχνικού.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:
«Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Είναι σοκ για μένα. Αλλά, έχει περάσει 25 χρόνια ως απίστευτος προπονητής, σχεδόν 15 χρόνια ως παίκτης, είναι στο NBA για 30-40 χρόνια και είναι σίγουρα θρύλος του NBA. Ξέρετε ότι είναι μέλος του Hall of Fame, είναι υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί του. Ωστόσο, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάω να τον πάρω τηλέφωνο, πρέπει να δω αν κάτι από αυτά είναι αλήθεια» ανέφερε ο Έλληνας αστέρας».
“Shock to me”— Jeff Skversky (@JeffSkversky) April 13, 2026
- Bucks star Giannis Antetokounmpo tells me he’s shocked to hear report Doc Rivers is OUT as Head Coach and had not heard the news
He calls Rivers an “incredible coach”
Giannis says he is immediately going to call Rivers after losing to the Sixers pic.twitter.com/M374LXJaDM
