Ο Ελληνοαμερικανός Τζον Πουλακίδας βρήκε την ευκαιρία στο NBA και φρόντισε να την εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από τη στιγμή οι Ντάλας Μάβερικς δεν είχαν καμία ελπίδα για συμμετοχή στην postseason του NBA μέσω του Play-In ήταν λογικό και επόμενο να δώσει ευκαιρίες σε διάφορους παίκτες, όπως και στον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, Τζον Πουλακίδα.

Ο 23χρονος Πουλακίδας δεν έχει (τουλάχιστον ακόμα) ελληνικό διαβατήριο και αποτελεί Έλληνα δεύτερης γενιάς. Φοίτησε για τέσσερα χρόνια στο διάσημο Πανεπιστήμιο «Yale» όπου στην τελευταία του σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο 19.4 πόντους με 41% στα τρίποντα.

Δεν επιλέχθηκε στο draft το προηγούμενο καλοκαίρι και διεκδικήσε την παρουσία του στο NBA μέσα από την G-League και πιο συγκεκριμένα με τους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς (αρχικά) και στη συνέχεια με τους Τέξας Λέτζεντς, την θυγατρική ομάδα των Μάβερικς.

Όπερ και εγένετο, με τον Πουλακίδα να μπαίνει στο ρόστερ της ομάδας στην τελική ευθείας της κανονικής περιόδου, με την ομάδα του Ντάλας να είχε αποχαιρετήσει, είτε τα Playoffs, είτε ακόμα και το Play-In.

Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί σε 12 ματς με τη φανέλα των Μάβερικς με 18.1 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, έχοντας 7.3 πόντους και 2.3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 58% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 100% στις βολές.

Φυσικά θα έχει να θυμάται το career high του και οι 23 πόντοι που σημείωσε στην ήττα από τους Φοίνιξ Σανς με 3/4 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 2/2 βολές σε 29 λεπτά συμμετοχής

Οι Ντάλας Μάβερικς αντιμετωπίζουν στο τελευταίο ματς της regular season με το οποίο θα ολοκληρώσουν και τη φετινή σεζόν, τους Σικάγο Μπουλς εντός έδρας.