Δείτε τα ζευγάρια των play-offs και play-in του NBA, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Η κανονική περίοδος στον «μαγικό» κόσμο του NBA, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04), ενώ γνωστά έγιναν και τα ζευγάρια των play-offs αλλά και play-in για τη φετινή σεζόν.

Τα play-in θα γίνουν στις 14 και 17 Απριλίου, ενώ τα play-offs θα ξεκινήσουν στις 18 Απριλίου.

Τα ζευγάρια των play-in (Ανατολή)

Σίξερς - Μάτζικ (ο νικητής θα παίξει με τους Σέλτικς στα play-offs, ενώ ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του Χόρνετς - Χιτ)

Χόρνετς - Χιτ: (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σίξερς - Μάτζικ, για την τελευταία θέση στα play-offs).

Τα ζευγάρια των play-offs (Ανατολή)

Πίστονς - (Σίξερς, ή Μάτζικ, ή Χόρνετς ή Χιτ)

Σέλτικς - (Σίξερς ή Μάτζικ)

Νικς - Χοκς

Καβαλίερς - Ράπτορς

Τα ζευγάρια των play-in (Δύση)

Σανς - Μπλέιζερς (ο νικητής θα παίξει με Σπερς στα play-offs, ενώ ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του Κλίπερς - Γουόριορς )

Κλίπερς - Γουόριορς (ο νικητής θα παίξει με τον ηττημένο του Σανς - Μπλέιζερς για την τελευταία θέση στα play-offs)

Τα ζευγάρια των play-offs (Δύση)