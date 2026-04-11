Η προτελευταία «στροφή» της regular season στο ΝΒΑ μόνο… κανονική δεν έμοιαζε. Με τις περισσότερες ομάδες να έχουν ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση τους ή να μην κυνηγούν κάτι ουσιαστικό, το βάρος έπεσε ξεκάθαρα στη διαχείριση και όχι στο αποτέλεσμα.

Είναι χαρακτηριστικό πως συνολικά 168 παίκτες δηλώθηκαν εκτός δράσης, είτε λόγω μικροτραυματισμών είτε για λόγους ξεκούρασης. Το πιο φανερό παράδειγμα ήρθε από το ματς των Ντένβερ Νάγκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Ένα παιχνίδι που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν σημείο αναφοράς, εξελίχθηκε σε… άσκηση τακτικής, καθώς απουσίαζαν τόσο ο Νίκολα Γιόκιτς όσο και ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, μαζί με μια σειρά βασικών παικτών και από τις δύο πλευρές.

Η εξήγηση είναι απλή. Οι Θάντερ έχουν ήδη εξασφαλίσει την κορυφή και δεν είχαν λόγο να ρισκάρουν, επιλέγοντας να «παγώσουν» τους βασικούς τους ενόψει playoffs. Όπως ξεκαθάρισε και ο προπονητής τους, η ομάδα κέρδισε μέσα στη σεζόν το δικαίωμα να προστατεύσει τους παίκτες της σε αυτό το σημείο.

Στο Ντένβερ η προσέγγιση είναι πιο… σύνθετη. Οι Νάγκετς έχουν ακόμη στόχους όσον αφορά την τελική κατάταξη, αλλά υπάρχει και η παράμετρος των ατομικών διακρίσεων. Ο Γιόκιτς, για παράδειγμα, χρειάζεται μία ακόμη συμμετοχή για να «κλειδώσει» την παρουσία του στις ψηφοφορίες για MVP και All-NBA, κάτι που αναμένεται να συμβεί στο τελευταίο παιχνίδι.

Η συγκεκριμένη αγωνιστική έδειξε ξεκάθαρα και κάτι ακόμη. Το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει πλέον το όριο των 65 αγώνων για τα βραβεία. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα φρόντισε να το επιβεβαιώσει στην πράξη. Αγωνίστηκε κανονικά για να φτάσει το απαιτούμενο όριο και στη συνέχεια έκανε… ό,τι ήθελε στο παρκέ, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Δεν έκρυψε, μάλιστα, πως αν είχε ήδη καλύψει το όριο, πιθανότατα θα είχε μείνει εκτός.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της postseason γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη. Στην Ανατολή έχουν ήδη «κλειδώσει» θέσεις και ζευγαρώματα, ενώ άλλες ομάδες εξασφάλισαν τουλάχιστον τη συμμετοχή τους στα play-in.