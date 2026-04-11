Γιόκιτς: Κινδυνεύει να μείνει εκτός βραβείων για μόλις ένα ματς
Μέχρι στιγμής ο Νίκολα Γιόκιτς έχει αγωνιστεί σε 64 ματς της regular season με τους Νάγκετς. Για να μπορεί ένας παίκτης του ΝΒΑ να είναι διαθέσιμος για τα βραβεία (MVP, κορυφαίες πεντάδες, αμυντικός της σεζόν κλπ) θα πρέπει να αγωνιστεί σε τουλάχιστον 65.
Ο προπονητής του Ντένβερ, Ντέιβιντ Έιντελμαν ρωτήθηκε για το αν θα παίξει ο Γιόκιτς την Κυριακή με σκοπό να είναι διαθέσιμος για τα βραβεία του ΝΒΑ. Η απάντηση του ήταν αινιγματική
«Αυτός ο κανόνας μας... κοιτάζει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρουμε μια σωστή απόφαση και να μπούμε εκεί με ένα πραγματικό σχέδιο. Είτε παίξει τα απαραίτητα λεπτά, είτε να πούμε πως απλά πρέπει να προχωρήσουμε.»
Oι Νάγκετς είναι στην 3η θέση με ρεκόρ 53-28 στη Δύση και ένα ματς να απομένει μέχρι το τέλος της regular season. Τελευταίο ματς κόντρα στους Σπερς.
David Adelman on if Jokic will play Sunday to be eligible for regular season honors:— Legion Hoops (@LegionHoops) April 11, 2026
“This rule stares at us right now. We gotta make a proper decision and go in there with a real plan. Either he plays the minutes necessary or we say let's just move on.”
(h/t @UnderdogNBA) pic.twitter.com/BBkU0OhLcP
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.