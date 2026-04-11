O Nίκολα Γιόκιτς φλερτάρει με το να μείνει εκτός βραβείων λόγω των ματς που έχει παίξει φέτος στο ΝΒΑ. Τι δηλωσε ο προπονητής του.

Μέχρι στιγμής ο Νίκολα Γιόκιτς έχει αγωνιστεί σε 64 ματς της regular season με τους Νάγκετς. Για να μπορεί ένας παίκτης του ΝΒΑ να είναι διαθέσιμος για τα βραβεία (MVP, κορυφαίες πεντάδες, αμυντικός της σεζόν κλπ) θα πρέπει να αγωνιστεί σε τουλάχιστον 65.

Ο προπονητής του Ντένβερ, Ντέιβιντ Έιντελμαν ρωτήθηκε για το αν θα παίξει ο Γιόκιτς την Κυριακή με σκοπό να είναι διαθέσιμος για τα βραβεία του ΝΒΑ. Η απάντηση του ήταν αινιγματική

«Αυτός ο κανόνας μας... κοιτάζει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρουμε μια σωστή απόφαση και να μπούμε εκεί με ένα πραγματικό σχέδιο. Είτε παίξει τα απαραίτητα λεπτά, είτε να πούμε πως απλά πρέπει να προχωρήσουμε.»

Oι Νάγκετς είναι στην 3η θέση με ρεκόρ 53-28 στη Δύση και ένα ματς να απομένει μέχρι το τέλος της regular season. Τελευταίο ματς κόντρα στους Σπερς.