Ο τριπλός Γιόκιτς οδηγεί τους Νάγκετς, το show του Πουλακίδα δεν έφτασε στους Mάβερικς (vid)

Ο Γιόκιτς συνεχίζει να εντυπωσιάσει και να οδηγεί τους Νάγκετς σε νίκες, ενώ οι Μάτζικ πήραν σημαντικό ροζ φύλλο αγώνα στη μάχη που δίνουν για τα playoffs.

Oι Ναγκετς είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Γιόκιτς και επικράτησαν με 136-119 των Γκρίζλις. Ο Joker είχε 14 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Από την άλλη πλευρά οι απογοητευτικοί φέτος Γκρίζλις είδαν τον Κάουαρντ να έχει 27 πόντους με 6 ριμπάουντ, αλλά να μην είναι αρκετό.

Νικούν και χωρίς Wemby οι Σπερς

Οι Σπερς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 112-101 των Μπλέιζερς και χωρίς τον Γουεμπανιάμα. Πλέον το Σαν Αντόνιο πήγε στο 61-19. Ο Φοξ είχε 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Άβντια μέτρησε 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Παλεύουν για playoffs οι Μάτζικ

Οι Μάτζικ συνεχίζουν τη μάχη για τα playoffs αφού επικράτησαν με 132-120 των Τίμπεργουλβς και με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 44-36 και βρίσκονται στην 7η θέση κυνηγώντας το Τορόντο. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε είχε 14 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Σάνον μέτρησε 33 πόντους και 5 ασίστ.

Οι Χοκς έμπλεξαν, οι Καβς το βιολί τους

Οι Καβς επικράτησαν με 122-116 των Χοκς, με τα γεράκια να χάνουν έδαφος για την πρώτη εξάδα. Πήγαν στο 45-35 και συνεχίζουν 5οι, ωστόσο από πίσω τους γίνεται ο κακός χαμός. Ο Μόμπλεϊ με 22 πόντους, 19 ριμπάουντ και 3 ασίστ οδήγησε την ομάδα του, ενώ ο Κουμίνγκα τελείωσε με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Φοβερός Πουλακίδας, αλλά ήττα το Ντάλας

Ο Πουλακίδας σταμάτησε στους 23 πόντους αλλά το Ντάλας ηττήθηκε με 112-107 από το Φοίνιξ. Μέτρησε 5/8 τρίποντα στην κορυφαία εμφάνιση του στο ΝΒΑ. Από την άλλη ο Μπούκερ είχε 37 πόντους με 9 ασίστ, όντας κορυφαίος σε άλλο ένα ματς των Σανς.